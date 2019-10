Trier : Harry-Potter-Bücherfest in der Trierer Stadtbibliothek

Trier Das Jugendparlament der Stadt Trier organisiert nach der Premiere im Mai ein zweites Bücherfest. Am Freitag, 8. November, dreht sich von 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr in der Stadtbibliothek am Domfreihof alles um Harry Potter.

