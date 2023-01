Ein halbes Jahr später : "Hartz und herzlich" in Trier-West: Was sagt der Sender zu einer zweiten Staffel?

"Hartz und herzlich" in Trier-West: Was sagt der Sender zu einer zweiten Staffel?

Trier Etwas mehr als ein halbes Jahr ist vergangen, seit die erste Folge „Hartz und herzlich“ aus Trier-West ausgestrahlt wurde. Damals gab es klare Anzeichen für eine mögliche Fortsetzung.

Es ist ein offenes Geheimnis, dass der Sender RTLZWEI für eine Fortsetzung von „Harz und herzlich“ in Trier-West offen war. Die erste Staffel des Skandal-Formats, das viel Kritik auf sich zieht, war Mitte letzten Jahres gerade erst ausgestrahlt worden, da gab es auch schon Anzeichen für die Produktion weiterer Folgen.

Bereits im Juli war klar, dass das Kamerateam erneut in Trier-West zu Gast gewesen ist. Das hatte sich nicht nur vor Ort herumgesprochen. Einer der Protagonisten bestätigte damals auf Facebook, dass es Dreharbeiten für eine weitere Staffel gegeben habe. Ob am Ende tatsächlich neue Folgen ausgestrahlt werden – und vor allem wann es soweit sein könnte – ist damit aber noch nicht gesagt.

Was sagt RTLZWEI zu noch mehr „Hartz und herzlich“ aus Trier-West?

Volksfreund.de hat beim Sender nachgehakt, um Genaueres zu erfahren. Aus der Pressestelle heißt es, man könne noch keine Aussagen dazu treffen, ob es weitere Folgen „Hartz und herzlich“ aus Trier-West geben wird. Der Sender will aber „frühzeitig kommunizieren, ob neue Folgen geplant sind und falls ja, wann diese ausgestrahlt werden“.

„Hartz und herzlich“ in Trier-West: Zuschauer fragen sich, warum das Kamerateam nicht eingreift

Tatsächlich war es bisher keineswegs der Standard, dass die nächste Staffel aus derselben Stadt direkt im folgenden Jahr ausgestrahlt wird. Und nicht jeder Ort, den RTLZWEI in der Sendung ausprobiert hat, wurde auch ein zweites Mal gezeigt.

Wie erfolgreich war „Hartz und herzlich“ aus Trier-West?

Die erste Staffel aus Trier-West galt als ein weniger erfolgreicher Neustart für das Format, das der Sender als eine Dokumentation bewirbt. Andere Städte hatten zuvor mit höheren Quoten losgelegt. Ein klarer Flopp war der Ausflug nach Trier zwar nicht, wenn es nach den Zuschauerzahlen geht. Die Reaktionen in den sozialen Medien zeigten allerdings, dass ein Teil der Fans überhaupt nicht begeistert war. Sie wünschten sich oftmals die bekannten Protagonisten aus anderen Städten zurück.

In der Regel informiert RTLZWEI mit wenigen Wochen Vorlauf darüber, dass eine neue Staffel „Hartz und herzlich“ kommt. Die erste von drei Folgen aus Trier-West lief am 5. Juli 2022 im Fernsehen. Die öffentliche Ankündigung für die Ausstrahlung wurde am 23. Juni 2022 verbreitet.