Prime Time : „Hartz und herzlich“ auf RTL2: Drohen noch mehr Folgen aus Trier-West?

Trier Die RTL2-Serie „Harz und herzlich“ zeigt Menschen, die in sozialen Brennpunkten leben. Drei Folgen der aktuellen Staffel sind dem Leben in Trier-West gewidmet. Werden weitere Drehs aus Trier folgen?

Publikumslieblinge bekommen Neuauflagen

RTL2 tendiert in der Reihe „Hartz und herzlich“ nicht dazu, das Rad ständig neu zu erfinden. Publikumslieblinge und Gegenden, in denen besonders erfolgreiche Folgen liefen, tauchen immer wieder in der Serie auf. Die „Benz-Baracken“ in Mannheim sind dafür seit 2017 ein gutes Beispiel. Während manche Drehorte nur ihre standardmäßigen drei Folgen erhalten, wurde bei RTL2 bereits neun Mal die „Rückkehr in die Benz-Baracken“ gefeiert. Zum Tod einer Protagonistin aus Mannheim wurde sogar eine 90-minütige Sondersendung ausgestrahlt und auch eine eigene Spin-Off-Serie Namens „Tag für Tag Benz-Baracken“ läuft seit 2018 im wöchentlichen Abendprogramm. Auch erfolgreiche Drehorte wie Salzgitter in Niedersachsen oder Niedergörsdorf in Brandenburg haben eine Neu-Auflage bei „Hartz und herzlich“ erhalten. Je nach Erfolg wäre das auch für Trier-West möglich.