Fernsehen : Hass und Hetze nach „Hartz und Herzlich“ – Beteiligte der RTL2-Sendung werden im Internet massiv beleidigt

Meinung

Dass Sendungen wie „Hartz und Herzlich“ bewusst so geschnitten sind, um die Protagonisten bloßzustellen, scheint niemandem in den Sinn zu kommen. Und auch nicht, dass die Zuschauer ja nur den kleinen Ausschnitt aus dem Alltag der Protagonisten kennen, den die Sendung zeigt, und keinen wirklichen Einblick in deren Lebenssituation haben.

Ganz abgesehen davon: Nur, weil jemand an einer Fernsehsendung teilnimmt, ist das kein moralischer Freibrief für andere, ihn oder sie im Internet durch den Dreck zu ziehen. Beleidigungen, Anfeindungen, Hohn und Vorverurteilungen sind kaum Ausdruck eines zivilisierten Verhaltens, egal, welche Umstände gegeben sind.

Das einzig „Gute“ an den ganzen Hass- und Hetze-Kommentaren: Homophobie gegenüber dem schwulen Paar, das auch an der Sendung teilnimmt, wird darin nicht geäußert. Ein trauriges Résumée – der Umgang mit den Protagonisten im Netz ist so schlecht, dass das Fehlen von Diskriminierung positiv auffällt.

v.koeniger@volksfreund.de