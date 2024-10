Unerwartete Auflösung Darum erinnert sich niemand an den Trierer DSDS-Kandidaten bei „Hartz und herzlich“

Während der Ausstrahlung der „Hartz und herzlich“-Staffel aus Trier-West berichtete der Trierische Volksfreund ausführlich über die Sendung. Die erste Staffel lief ab dem 5. Juli 2022 und zeigte verschiedene Protagonistinnen und Protagonisten aus Trier in ihrem Alltag. Der DSDS-Kandidat war jedoch weder eine der Hauptfiguren noch in einer „Nebenrolle“ in der Staffel zu sehen.