Ausschuss : Ausschuss spricht über Jugendarbeit und Leistungssport

Konz (red) Der Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde Konz berät in seiner Sitzung am Donnerstag, 3. Dezember um 18 Uhr per Videokonferenz über den Haushaltsplan für das kommende Jahr.

Weitere Themen der Sitzung sind die Anschaffung vollautomatischer Abgasabsauganlagen für die Freiwilligen Feuerwehren in Konz-Filzen, Konz-Kommlingen, Konz-Obermennig/Krettnach, Nittel-Rehlingen und Temmels sowie Zuschüsse der Verbandsgemeinde Konz zur Förderung der Jugendarbeit und des Leistungssports in Sportvereinen.