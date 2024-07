Nach Unwetter Hauptfriedhof Trier gesperrt – Aufräumarbeiten werden wohl tagelang dauern

Nach dem schweren Gewitter am Montagabend, den 15. Juli, sind am Dienstagmorgen die Schäden in den Grünanlagen der Stadt Trier sichtbar geworden. Während die Räumtrupps des StadtGrün bis zum Mittag alle abgebrochenen Äste und umgestürzte Bäume beseitigt haben, musste der Hauptfriedhof komplett gesperrt werden.