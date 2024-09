Vier Baustellen auf dem Hauptmarkt Hauptmarkt Trier: Pollerbau beginnt früher als gedacht

Die Arbeiten zur Sanierung des Pflasters auf dem Trierer Hauptmarkt gehen in die Verlängerung. Deshalb sind dort Bauarbeiter und Baumaschinen unterwegs. Noch vor dem Feiertag gibt es dort eine weitere Baustelle. Denn der Bau von Pollern rund um den zentralen Platz beginnt. Bereits am Mittwoch, 2. Oktober, wird deshalb eine Baustelle in der Stockstraße eingerichtet. So richtig los geht es dann in der kommenden Woche.