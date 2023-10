Kaputte Leitungen in Triers guter Stube Weitere Bauarbeiten nach Wasserrohrbruch auf Trierer Hauptmarkt

Trotz tagelangen Sonnenscheins liefen Mitte September plötzlich größere Wasserpfützen auf dem Trierer Hauptmarkt zusammen. In den öffentlichen Toiletten eine Etage unter dem Marktplatz stand das Wasser sogar 80 Zentimeter hoch. Ein Rohrbruch war Schuld an der Überschwemmung – mit Auswirkungen bis heute: Außer im Umfeld der Toilettenanlage mussten die Trierer Stadtwerke an zwei weiteren Stellen das Pflaster aufreißen und die unterirdischen Wasserleitungen und auch einen Hausanschluss zur Reparatur freilegen. Die beiden Baufelder zwischen Weinstand und dem Gummibärchen-Laden sind je etwa drei bis vier Quadratmeter groß und auffällig und massiv abgesperrt. Dabei sind die Leitungen längst wieder repariert und die Baugruben zugeschüttet. Nur das Pflaster fehlt noch.