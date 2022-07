Prominent : Hauptmarkt-Weinstand Trier: Auf ein Gläschen mit Günther Jauch (Fotos)

Trier Auf einen Plausch mit Günther Jauch in Trier? Das wurde den Besuchern des Weinstandes am Hauptmarkt am Wochenende geboten. Dort hat der Fernsehmoderator höchst persönlich ausgeschenkt.

Prominente in Trier: „Sag, das ist doch Günther Jauch?“ Richtig gesehen. Er ist‘s. Der Grund: Erstmals zum Verkosten angeboten wurden am vergangenen Wochenende im Weinstand auf dem Trierer Hauptmarkt Kreszenzen von Jauchs Kanzemer Weingut von Othegraven.

Das ließ sich der „Chef“, Weingutbesitzer und Fernseh-Star Günther Jauch, nicht nehmen und weilte höchstselbst am Ort des Geschehens. Vor und auch hinter dem Tresen fachsimpelte der beliebte Fernsehmoderator mit den Besuchern – und die Handykameras auf Publikums Seite klickten unentwegt.