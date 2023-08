Pflegeeinrichtung „Haus am Kyllufer“ in Kordel wird nach Flutkatastrophe nun endlich saniert

Kordel · Bei der Hochwasserkatastrophe Mitte Juli 2021 starben über 180 Menschen und es entstanden Sachschäden in Milliardenhöhe. Auch die Pflegeeinrichtung „Haus am Kyllufer“ in Kordel wurde bei der Flutkatastrophe schwer getroffen. Nun können nach zwei Jahren endlich die Sanierungsarbeiten beginnen.

20.08.2023, 11:30 Uhr

Die Pflegeeinrichtung „Haus am Kyllufer“ in Kordel ist bei der Flut vor über zwei Jahren schwer beschädigt worden. Foto: Monika Traut-Bonato

Von Monika Traut-Bonato

Im Juli 2021 erlebte Kordel die bislang größte Hochwasserkatastrophe seiner Geschichte. Sie traf den gesamten Ort schwer, 225 Häuser wurden in hohem Maße geschädigt, davon sind immer noch einige unbewohnbar. Die nahe der Bahnlinie liegende Pflegeeinrichtung des Schwesternverbandes „Haus am Kyllufer“, die erst 2019 eröffnet wurde und insgesamt Platz für 45 SeniorInnen bietet, musste komplett geräumt werden. Sie war durch eindringende Wasser- und Schlammmassen völlig zerstört. Die 45 BewohnerInnen konnten durch die zahlreichen Retter und HelferInnen glücklicherweise unbeschadet evakuiert werden und sind seitdem im „Eifelhaus“ in Bitburg untergebracht. Auch die Mitarbeiter haben ihren Arbeitsplatz nach Bitburg verlegt, sodass die Pflege und Betreuung der Senioren direkt sichergestellt werden konnte und es bis heute ist.