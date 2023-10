Vor mehr als 20 Jahren eröffnet Nachfolger gesucht, damit der Haus & Garten-Markt in Waldrach erhalten bleibt

Waldrach · Eugen Raul will, dass es weitergeht. Seit 21 Jahren ist er der Besitzer des beliebten Gartenmarktes in Waldrach. Jetzt will er den Markt aber in gute Hände weitergeben.

30.10.2023, 14:28 Uhr

Besitzer Eugen Raul sucht für seinen Haus & Garten-Markt in Waldrach einen Nachfolger. Foto: TV/Dagmar Stadtfeld

Von Dagmar Stadtfeld

Freundlich begrüßt Eugen Raul die Kunden, die in seinem Markt einkaufen. Der 66-jährige Geschäftsinhaber nimmt sich Zeit für sie, spricht mit ihnen und berät in allen Kundenfragen. Man spürt, die Menschen kommen gerne hierher, um einzukaufen. Das Angebot ist geradezu überwältigend.