Pandemie : Hausärztin in Trier: 70 Anfragen, 18 Impfdosen

Auch in Trier haben die Hausärzte in dieser Woche mit den Corona-Schutzimpfungen begonnen. Foto: dpa/Patrick Pleul

Trier Seit dieser Woche sind die Hausärzte beim Impfen eingestiegen. Wie viele Praxen in Trier und in Trier-Saarburg mitmachen, und wie viele Menschen so zusätzlich geimpft werden können, ist allerdings gar nicht so einfach herauszufinden. Eine Ärztin hat dem TV Auskunft gegeben.

Herauszufinden, wie viele Hausärzte in Trier und im Kreis Trier-Saarburg Impfstoff bestellt haben, um ihre Patienten vor Corona zu schützen, ist schwierig. Der Kassenärztlichen Vereinigung liegen dazu ebenso wenig Daten vor wie der Ärztekammer, erklären Sprecher der beiden Organisationen auf TV-Nachfrage. Und auch die Apothekerkammer kann keine Auskunft dazu geben, wie viele Ärzte bei ihren Apotheken Impfstoffe geordert haben.

Die Apotheken wiederum werden vom Pharma-Großhandel beliefert. Der Pharma-Großhandel ist organisiert im Dachverband Phagro. Aber auch von da gibt es keine Informationen, wie viel Impfstoff die Apotheken aus Rheinland-Pfalz – besser noch aus Trier und Trier-Saarburg – bei den großen Pharma-Händlern geordert haben. „Diese Informationen liegen uns leider nicht vor“, heißt die schlichte Antwort. Die Nachfrage bei einem der drei in Rheinland-Pfalz ansässigen Großhändler bleibt gleich ganz unbeantwortet.

Und vom Gesundheitsministerium gibt es nur die ganz großen Zahlen: 35 000 der 50 000 Hausärzte bundesweit seien dabei, hatte Minister Jens Spahn dazu erklärt.

Dann eben direkt bei den Hausärzten nachfragen – obwohl man sich davor scheut. Schließlich haben die, die impfen, damit richtig viel zu tun – selbst wenn die Impfstoffmengen, die zur Verfügung stehen, noch gering sind.

Dr. Susanne Riederer, die ihre Praxis in der Trierer Böhmerstraße hat, nimmt sich trotzdem Zeit für ein Gespräch mit dem Volksfreund.

„Die Nachfrage meiner Patienten ist groß“, sagt die Fachärztin für Allgemeinmedizin. Etwa 70 konkrete Interessenten hätten sich gemeldet. Dazu kämen viele Anrufe von Menschen, die nur mal nachfragen wollten, wie die Sache denn jetzt laufe, über welchen Impfstoff die Praxis verfüge, und die allgemeine Fragen hätten zum Impfen. „Wir sind in der Praxis schon so ein bis zwei Stunden pro Tag mit diesen Telefonaten beschäftigt“, sagt Dr. Riederer.

Aus den 70 konkreten Interessenten hat die Ärztin 18 zur Impfung ausgewählt – mehr Impfstoff hatte sie nicht zur Verfügung in dieser Woche. „Ich gehe bei der Auswahl der Impflinge nach der Priorisierung vor, die das Gesundheitsministerium vorgibt. Neben dem Alter sind auch medizinische Kriterien ausschlaggebend. Da entscheide ich nach dem Gesamtbild: Es können zum Beispiel zwei Patienten die gleiche Lungenkrankheit haben. Wenn bei einem dann noch eine andere Vorerkrankung dazu kommt, kann das den Ausschlag geben, ihn zuerst zu impfen.“ Hausärzte kennen ihre Patienten eben am besten.

Die Geimpften seien sehr froh, dass es jetzt bei ihnen doch so schnell gegangen sei, sagt Dr. Riederer. „Unter den Abgelehnten gibt’s natürlich Enttäuschung. Aber ich muss die zuerst impfen, die es am dringendsten nötig haben.“

Bestellen können die Hausärzte bei ihren Apotheken derzeit zwischen drei und acht Fläschchen des Impfstoffs Biontech. Aus jedem Fläschchen können sechs Impfungen aufgezogen werden. „Dazu muss der Impfstoff allerdings aufbereitet werden“, sagt Riederer. Bis sie die sechs Spritzen fertig habe, dauere es etwa 20 Minuten. Einmal aufbereitet, muss der Impfstoff binnen der nächsten sechs Stunden verimpft werden. „Das setzt schon eine gewisse Logistik voraus, die ausgewählten Impflinge müssen zuverlässig zu dieser Zeit in die Praxis kommen – sonst besteht die Gefahr, dass der Impfstoff verfällt.“

Am Donnerstag hat Dr. Riederer zwölf Patienten geimpft und sich dafür den ganzen Nachmittag genommen. Am Freitag waren weitere sechs Impflinge da. „Dafür habe ich dann nochmal gut zwei Stunden meiner Sprechstundenzeit reserviert.“ Für in vier Wochen haben alle 18 Geimpften Termine für die zweite Impfung erhalten. „Diesen Impfstoff muss ich dann mitbestellen – und auch bekommen“, sagt Riederer.

Denn ob ein Arzt die bestellte Menge auch geliefert bekommt, ist zumindest zurzeit noch nicht sicher. „Die Ärzte können über die Apotheken die Bestellung bis jeweils dienstags um 15 Uhr beim pharmazeutischen Großhandel vornehmen“, erläutert Christine Treptow, Sprecherin des Phagro-Bundesverbands. „Die Apotheken erhalten am Folgetag dann eine Rückmeldung zu den zu erwartenden Liefermengen für die Folgewoche.“

Für nächste Woche hat Dr. Riederer vier Fläschchen bestellt, 24 ihrer Patienten wird sie also impfen können – sofern der Impfstoff denn auch geliefert wird. „Viel mehr würde ich allerdings auch gar nicht schaffen zu verimpfen“, sagt sie.

Wie viele Ärzte aus Trier und Trier-Saarburg mitmachen bei der Impfkampagne, darüber könnten die Apotheken Auskunft geben, bei denen die Praxen ihre Bestellungen aufgeben. Die Apotheken halten sich aber bei einem stichprobenartigen Anruf sehr zurück. „Bei uns sind es nicht so viele“, verrät eine Mitarbeiterin der Apotheke am Trierer Kornmarkt lediglich. Aus der Reuland-Apotheke in Schweich heißt es: „Bei uns haben in dieser Woche sechs Hausarztpraxen aus Schweich und aus der Verbandsgemeinde Schweich bestellt und jeweils drei Fläschchen Biontech erhalten.“