Hausball : Jubiläumsparty der „Clique der 80er“ in Trier

Trier Die Interessengemeinschaft „Clique der 80er“ hat den Trierer Hausball vor fünf Jahre zum ersten Mal veranstaltet. Am Samstag, 22. Februar, 19.33 Uhr, steigt in der Gaststätte „Im Stübchen“ in der Metzelstraße 37, Trier, die Jubiläumsparty.



