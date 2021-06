Forschung : Wohlfühlen in der eigenen Hülle

Per Tablet können sich Nutzer des Angebots der Hochschule Trier interaktiv über die Gefahren von Hautkrebs und die Bedeutung einer Untersuchung informieren. Foto: Hochschule Trier

Trier Wie ein Trierer Hochschulprojekt mit digitaler Unterstützung zur Hautkrebsvorsorge aufruft.

Die Haut ist das größte Organ des Menschen, und ohne sie würden wir schlicht ersticken. Trotzdem billigen viele Zeitgenossen ihr in der medizinischen Vorsorge oft nur geringe Priorität zu. Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass die Deutschen sich zumeist eher wenig mit dem Thema befassen.

Dabei haben gesetzlich Krankenversicherte ab dem 35 Lebensjahr alle zwei Jahre Anspruch auf eine kostenlose Früherkennungsuntersuchung. Und wie bei so vielen Krebsarten beeinflusst auch hier eine frühe Entdeckung die Schwere eines Krankheitsverlaufs und die Heilungschancen positiv.

EXTRA Der Fachbereich Informatik Der Fachbereich Informatik bietet an der Hochschule Trier mehrere Bachelor-Studiengänge an: neben der klassischen Informatik auch Medizininformatik sowie Studiengänge mit dem Schwerpunkt „Digitale Medien und Spiele“. Bei den Masterstudiengängen ist auch die Wirtschaftsinformatik vertreten. Ferner sind dem Fachbereich ein Fernstudienangebot Informatik sowie der Bereich Therapiewissenschaften zugeordnet.

Also sollten mehr Menschen für die Vorsorge motiviert werden – das ist Ziel des Forschungsprojekts „Tablet-basierte Patienteninformation über das Hautkrebsscreening mit individueller Risikobestimmung im Haus- und Facharztsetting“ (TabiRi). Hierfür arbeiten das Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie (ISE) der Universität zu Lübeck und der Fachbereich Informatik der Hochschule Trier zusammen.

Professor Tilo Mentler betreut das Projekt zum Hautkrebsscreening an der Hochschule Trier. Foto: Hochschule Trier

Die Deutsche Stiftung Krebshilfe hat, zunächst für ein Jahr, Fördermittel zur Verfügung gestellt. Kernstück ist ein interaktives Informationssystem, das auf Tablets genutzt werden kann. In einem ersten Feldtest wurden solche Geräte in Arztpraxen auslegt. Dort laden sie mit Multimedia-Elementen zum Ausprobieren ein.

Das Tablet leistet aber nicht nur optisch viel mehr als ein einfacher Info-Flyer. Die Anwendung geht in mehreren Schritten individuell auf Fragen von Patienten ein und berät so bei der persönlichen Entscheidung für oder gegen ein Hautkrebsscreening. Dabei berücksichtigt das System viele Erkenntnisse der sogenannten Erwartungspsychologie.

„Es geht nicht darum, mit einem simplen Schwarz-Weiß-Bild zu einer Entscheidung zu überreden. Vielmehr erhält der Nutzer Hilfe, um zwischen seinen Bedürfnissen nach Selbstbestimmung und Sicherheit abzuwägen“, erläutert Prof. Tilo Mentler, der das Projekt an der Hochschule Trier betreut.

Neben diesen Elementen der Psychologie fließen aktuelle Erkenntnisse zur Früherkennung und Behandlung mehrerer Hautkrebsarten in die Tablet-Anwendung ein. Hier kommt das medizinische Know-how der Lübecker Projektpartner zum Einsatz. Medizinthemen haben – wenn auch unter anderem Blickwinkel – in der Trierer Informatik ebenfalls einen festen Platz. Neben der technischen Umsetzung steuert Trier seine Forschungserfahrungen zur Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine bei. Diese Verknüpfung mit sozialpsychologischen Aspekten ist ein Schwerpunktthema in den hiesigen Informationswissenschaften. Dabei geht es beispielsweise um Fragen, wie Nutzer auf eine bestimmte Art von Präsentation oder Bedienfunktionen in einer Computeranwendung reagieren.

Entsprechend nimmt die Auswertung der Anwender-Erfahrungen mit TabiRi einen hohen Stellenwert im Projekt ein. Es soll ausgewertet werden, wie die Leute mit den Tablets zurechtkamen und ob es eine messbare Veränderung bei der Zahl der Hautkrebsvorsorgeuntersuchungen gibt.

Durch Corona wurde dieser Evaluationsteil allerdings erschwert, da viele generell ihre Besuche in Arztpraxen auf ein Minimum beschränkten. „Deshalb arbeiten wir als Plan B an einer webbasierten Version, die dann auch zu Hause genutzt werden kann“, kündigt Mentler an. Das sei aber ohnehin eine Überlegung zur möglichen Fortentwicklung des Projekts gewesen. Schließlich solle im Idealfall ein flächendeckender Steigerungseffekt bei der Hautkrebsfrüherkennung erzielt werden.