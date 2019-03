Hautschutztag für ehemalige Weinbauschüler in Schweich

Die Vereinigung ehemaliger Weinbauschüler Mosel e. V. umfasst 1100 Mitglieder und hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Winzern technische und wissenschaftliche Neuerungen näher zu bringen. Auch ein wichtiges Thema ist die Hautkrebsprophylaxe. red

Da die Mitglieder sehr oft der gefährlichen UV-Strahlung durch den Beruf im Weinberg ausgesetzt sind, möchte die Vereinigung vorsorgen und sensibilisieren. In Zusammenarbeit mit der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau und der Hautärztin Dr. Anke Süß, aus Wittlich findet am Mittwoch, 27. März, von 18 bis 21.15 Uhr im Leinenhof in Schweich der Hautschutztag statt.

Weitere Informationen unter 06531/956-500.