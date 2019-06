Gesundheit : Hautschutztag im Freibad Trier-Nord

Trier Zum Start der Sommerferien informiert die Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz wieder im Nordbad Trier in der Zurmaiener Straße 122 zum Thema Sonnenschutz.

In der Zeit von 15 bis 17 Uhr sind der Hautarzt Dr. med. Eduard Biwer und eine Ansprechpartnerin des Trierer Beratungszentrums der Krebsgesellschaft am Mittwoch, 3. Juli, im Freibad Trier-Nord und geben Tipps, wie man den Sommer und die Sonne unbeschwert genießen kann und sich selbst effektiv vor Hautkrebs schützen kann. Denn der unzureichende Schutz vor der ultravioletten Strahlung der Sonne kann die Haut nachhaltig schädigen undist Hauptursache von Hautkrebserkrankungen.

Wer möchte, kann auch am kostenfreien Hautcheck teilnehmen. Weitere Informationen zum Thema Sonnenschutz und dem SunPass-Projekt gibt es bei der Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz, Brotstraße 53 in Trier, unter Telefon 0651/40551, per E-Mail unter trier@krebsgesellschaft-rlp.de sowie im Internet unterwww.krebsgesellschaft-rlp.de/praevention-und-frueherkennung/projekte