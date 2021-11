Gesundheitswesen : Healthcare Hackathon in Trier: Hacken für den Wandel

Healthcare Hackathon in Trier: Hacken für den Wandel

Trier Beim 2. Healthcare Hackathon in Trier sind digitale Lösungen für die Medizin entwickelt worden.

Der zweite Trierer Healthcare Hackathon war der Digitalisierung des Gesundheitswesens gewidmet. Dazu hatten die Organisatoren Wirtschaftsförderung Trier, der Digital Health Hub sowie die Vereinigten Hospitien, Vertreter der Trierer Gesundheitswirtschaft eingeladen und brachten sie mit der jungen Tech-Szene zusammen. Der Römersaal der Vereinigten Hospitien als Veranstaltungsort ist eine Verbindung zwischen altem, restauriertem Mauerwerk und einem modernen, repräsentativen Raum. Er ist somit ein Spiegelbild für die Veranstaltung, in der altbekannte Probleme mit digitalen Methoden gelöst werden sollten.

Ein Hackathon ist ein Wettbewerb, der Menschen unterschiedlicher Fachrichtungen zusammenbringt und die Entwicklung einer Software zur Lösung einer bestimmten Programmieraufgabe (Challenge) vorgibt. Die etwa 80 Teilnehmer, aufgeteilt in sechs Gruppen, hatten 24 Stunden Zeit um zu „hacken“, und wurden dabei von Mentoren unterstützt.

Beim „Pitch“ am zweiten Tag haben die Gruppen ihre Ergebnisse der Jury in fünfminütigen Präsentationen vorgestellt. 6500 Euro Preisgeld wurden vergeben. Unter den Teilnehmern waren auch Schülergruppen von zwei Trierer Gymnasien vertreten.

Die vier Challenges behandeln Fragestellungen zu den Themen Medizin, Pflege, Inklusion, Fachkräfte sowie „Next Generation“. Sie wurden von den Vertretern der Gesundheitswirtschaft vorgegeben, die sich durch digitale Impulse erste Lösungsansätze erhoffen. Dabei sei es kein Zufall, dass sich der Hackathon ganz dem Thema der Gesundheitswirtschaft widme, sagte Christiane Luxem, Leiterin der Wirschaftsförderung: „Trier hat zwei Krankenhäuser und ist somit ein wichtiger Versorgungsstandort in der Region. Zudem ist das Gesundheitswesen der beschäftigungsstärkste Sektor der Stadt, den wir weiterhin attraktiv gestalten müssen.“

Die Schülergruppe des Humboldt Gymnasiums unter der Leitung von Lehrerin Ronja Mohn hat die Jury nicht nur in der Kategorie „Next Generation“, sondern darüber hinaus nachhaltig überzeugt. Die Teilnehmer wurden mit zwei weiteren Sonderpreisen belohnt. Sie stellten die App TeenAid vor, die jungen Menschen Gesundheit sowie soziales Engagement nahebringen soll. Hierbei wird vor allem der soziale und präventive Charakter der App mit spielerischen Elementen verbunden.

Der Vorzug der Vernetzung zwischen Generationen wurde besonders deutlich. Oberbürgermeister Wolfram Leibe hat das in seiner Rede dann auch herausgestellt: „Die nächste Generation ist anders, aber sie ist richtig gut. Das Alter ist kein Wert an sich. In der Zusammenarbeit und im Austausch entsteht der Mehrwert.“