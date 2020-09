Gesundheit : Hebammenzentrale wird sehr gut angenommen

Trier (red) Schon 2014 gab es erste Überlegungen, wegen Engpässen und Lücken in der Betreuung von Schwangeren und Wöchnerinnen durch Hebammen eine regionale Koordinierungsstelle einzurichten. Hintergrund der Probleme war vor allem, dass einige Hebammen wegen enorm gestiegener Versicherungsbeiträge ihre Arbeit aufgeben mussten.

Nach der Entstehung eines Notdienstes durch engagierte Hebammen und eines Runden Tisch folgte im Januar 2019 die Eröffnung der regionalen Hebammenzentrale durch den Pro Familia, angebunden an deren Beratungsstelle in der Christophstraße. Das zunächst bis Ende 2021 gesicherte Projekt finanzieren das Land, die Stadtverwaltung und der Kreis Trier-Saarburg. Dabei geht es nicht um den Einsatz von Hebammen bei einer Geburt, sondern um die Vor- und Nachsorge.

Knapp 21 Monate nach dem Start stellten Claudia Heltmes und Lina Neitscher von Pro Familia eine erste Bilanz im Jugendhilfeausschuss vor. In dieser Zeit ist es gelungen, sechs Hebammen beim Wiedereinstieg in den Beruf oder nach einem Umzug in die Region zu begleiten.