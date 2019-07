Bildung : Sie fördern selbstbestimmtes Leben

Trier Als neue Heilerziehungspfleger kümmern sich die Absolventen künftig um die Belange benachteiligter Menschen.

48 Schülerinnen und Schüler der Fachschule Sozialwesen, Fachrichtung Heilerziehungspflege (FSH), haben an der Berufsbildenden Schule für Ernährung, Hauswirtschaft und Sozialpflege in Trier ihre Prüfung erfolgreich bestanden. Die Berufsausbildung zur Heilerziehungspflegerin / zum Heilerziehungspfleger dauerte drei Jahre und fand vorwiegend in Werkstätten, Wohnheimen, Einrichtungen zur Eingliederung und Betreuung von Menschen mit Behinderungen, aber auch bei ambulanten sozialen und familienunterstützenden Diensten statt.

Ziel der Heilerziehungspflege ist eine ganzheitliche und auf individuelle Bedürfnisse und Ressourcen der Klienten abgestimmte Hilfe bei der Bewältigung des Alltags.

Johannes Baczewski, Schulformkoordinator der FSH, lobte die Abschlussprojekte der Absolventen, die gezeigt haben, dass auch Menschen mit Behinderungen auf vielfältige Weise am Leben teilhaben können.

Er dankte den anwesenden Lehrerinnen und Lehrern für ihren Einsatz bei der Ausbildung der

Heilerziehungspflegerinnen und Heilerziehungspfleger und verwies auf den nächsten Tag der Heilerziehungspflege, der am 19. September in der Aula des Berufsschulzentrums für am Beruf interessierte Schülerinnen und Schüler durchgeführt wird.

Die Klassenbesten Saskia Grommes und Ksenija Spirin erhielten vom Förderverein der Schule gestiftete Buchgutscheine.

Zu den Absolventinnen und Absolventen 2019 gehören: