Gottesdienst : Heilig-Nacht-Gottesdienst in der Jesuitenkirche

Trier Für Nachtschwärmer, die am Heiligen Abend in der Trierer Innenstadt zu späterer Stunde noch unterwegs sind, bieten das Dekanat Trier und das Domkapitel in diesem Jahr erstmals ein neues Angebot: „Licht ins Dunkel – Heilige Nacht in der Trierer City“ heißt der etwas andere Gottesdienst in der Jesuitenkirche ab 23.30 Uhr.

Er soll insgesamt eine Dreiviertelstunde dauern und traditionelle mit modernen Elementen kombinieren. Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst nicht etwa durch Orgelmusik, sondern durch das Musiker-Duo Johannes Still am Piano und Carlos Wagner am Saxophon.