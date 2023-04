Glaube Zusammenhalt und Spaß standen im Vordergrund beim Jugendtag der Heilig-Rock-Festtage

Trier · Am Freitag wurden die 23. Heilig-Rock-Tage eröffnet. Am zweiten Tag des Programms drehte sich alles um die Jugend im Bistum Trier. Warum es den Jugendtag gibt und was dort angeboten wurde.

23.04.2023, 15:00 Uhr

21 Bilder Jugendtag der Heilig-Rock-Festtage 21 Bilder

Von Julian Terres

Mehr als 350 Teilnehmer waren es, die sich am Samstagnachmittag auf dem Domfreihof versammelten. Unter dem Motto „Ich will euch Zukunft und Hoffnung geben“ feierten Kinder und Jugendliche gemeinsam den Jugendtag der Heilig-Rock-Tage. Hier geht es zur Bilderstrecke: Jugendtag der Heilig-Rock-Festtage