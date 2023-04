Heilig-Rock-Tage in Trier Das Bistumsfest in Zeiten der Missbrauchsskandale

Stille Bitte“ steht auf einem Schild im Trierer Dom. Und es ist still an diesem Abend im Dom. Eine Frau kniet betend auf einer Bank, die Hände gefaltet, die Augen geschlossen. Ein Paar läuft durch die Gänge, blickt nach oben durch die über 30 Meter hohe Halle und setzt sich auf eine der hölzernen Bänke der Kirche. Die Plätze sind an diesen Tagen bis zur letzten Reihe belegt. Trotz der vielen Menschen im Raum liegt nur ein leises Gemurmel in der Luft.