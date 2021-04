Kirchenfest : An Heilig-Rock-Tagen lokale Musiker digital erleben

Trier Das Bistum Trier lässt für das Kulturprogramm seines großen Fests Konzerte aufzeichnen. Digitale Angebote laden dann ab dem 16. April dazu ein, mitzufeiern und den Mut in diesen Zeiten nicht sinken zu lassen.

Eine Gitarre erklingt in der meterhohen Halle der Alten Färberei auf dem Gelände der ehemaligen Textilfabrik Bobinet im Westen Triers. Barde und Gitarrist Rolf Mayer steht vor einer Wohnzimmer-Kulisse, vor ihm zwei Kameras; weiter hinten in der Halle hat die komplette Aufnahmetechnik Platz gefunden. Gerade schmettert Mayer die Liedzeile „Mensch dann tu doch was, steck den Kopf nicht in den Sand“ ins Mikrofon. Der Song, der dazu animieren soll, nicht in Selbstmitleid zu verfallen, passt nicht nur zur Gemütslage vieler Menschen während der Corona-Pandemie, sondern auch zum Anlass der zweitägigen Aufnahme-Session: Die Heilig-Rock-Tage, das große Fest des Bistums Trier, stehen in diesem Jahr unter dem Motto „Du bist meine Zuversicht“.