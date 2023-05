Glaube Das war los an den letzten Tagen der Heilig-Rock-Wallfahrt

Das zehntägige Bistumsfest in Trier fand am Sonntag sein Ende. Auch an den letzten Tagen stellten die Verantwortlichen ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine. Eingeläutet wurde das Wochen­ende mit dem „Pilgerweg der Arbeit“. Zu einem circa drei Kilometer langen Marsch durch Trier zum Hauptmarkt waren alle Besucher eingeladen. Mit dieser Aktion wollten die Verantwortlichen das weiter andauernde Problem der Arbeitslosigkeit in der Gesellschaft noch einmal in den Fokus rücken, heißt es auf der Website der Heilig-Rock-Tage.