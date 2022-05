Kirche : Zeichen gegen Ausgrenzung

Alle anders – alle gleich?! Wie geht „queer“ auch im Bistum Trier? Zu diesem Thema gab es im Infozelt der Heilig-Rock-Tage am Domfreihof einen regen Austausch. Foto: Inge Hülpes/Bistum Trier

Trier Besucher der Heilig-Rock-Tage in Trier haben an einem Infostand Einblicke in Seelsorge für queere Menschen bekommen. Der Austausch wird mit Nachtgebet und Pilgercafé fortgesetzt.

Am Infozelt der Heilig-Rock-Tage wehen Regenbogenfahnen gleich neben einem Plakat, das für Akzeptanz und Vielfalt wirbt. Unter dem Motto „Alle anders – alle gleich?! Wie geht queer im Bistum Trier?” gibt es Informationen rund um den Arbeitskreis „Sexuelle und geschlechtliche Identitäten in der Pastoral”.

Mit Ulrike Laux und Aloys Perling, die den Arbeitskreis gemeinsam leiten, und Mitarbeitenden des Zentrums Schmit-Z Trier stehen Ansprechpersonen zur Verfügung, die informieren und Anregungen aufnehmen. Diese gehen im Anschluss in den queeren Wort-Gottes-Dienst in der Savigny-Kapelle im Kreuzgang des Domes ein.

Info Programm am finalen Heilig-Rock-Wochenende Freitag, 6. Mai: 14 bis 16.30 Uhr Gespräche zum Synodalen Weg (Infozelt und Kulturzelt, Domfreihof). 18 Uhr Missionarisch-diakonischer Bummelzug durch die Innenstadt. 19 Uhr Konzert mit „Tinnef“, Kulturzelt. 21 Uhr Abendlob mit dem Orchester des Bischöflichen Angela-­Merici-Gymnasiums; Wortbeitrag IHK-Präsident Peter Adrian. Samstag, 7. Mai: ab 10 Uhr Weltkirchetag; Begegnungstag der Menschen mit und ohne Behinderungen. 18 Uhr Musikkirche­Live mit Classic Rock in der Jesuitenkirche. 19 Uhr Konzert Chuquiago & Willy Claure. 21 Uhr Abendlob mit Domchor und Schöneck-­Ensemble Koblenz; Wortbeitrag: Stephan Wahl. Sonntag, 8. Mai: 10 Uhr Pontifikalamt mit Erwachsenenfirmung. 13 bis 17 Uhr Begegnungen und Konzerte im Kulturzelt. 18 Uhr Abschlussvesper im Dom. www.heilig-rock-tage.de

Laux: „Es hat sich gezeigt, wie sehr queere Menschen innerhalb der katholischen Kirche Ausgrenzung, Diskriminierung und Verletzungen erfahren haben. Daher braucht es ein pastorales Handeln, in dem die Anliegen queerer Menschen stärker Berücksichtigung finden als bisher – und Menschen, die sich dafür stark machen.” Daran schließt Mechthild Schabo an, Direktorin des Zentralbereichs 1 Pastoral und Gesellschaft im Generalvikariat: „Ich freue mich, dass hier heute öffentlich sichtbar und hörbar wird, dass Seelsorge für queere Menschen im Bistum Trier ein Thema ist. Wir wollen, dass eine geschlechtersensible Pastoral flächendeckend in der Diözese entsteht.”

Auch Bischof Ackermann begrüßt die Aktion: „Ich finde es gut, dass es den Stand gibt – und natürlich auch die Menschen, die sich zeigen. Wir haben seit der Aktion #OutInCurch von Seiten des Bistums und der Bischöfe klar gemacht: Es ist uns wichtig, dass die Kirche ein angstfreier Raum ist. Und dass Menschen, die mit Ängsten und Befürchtungen in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten leben mussten, wirklich das Signal erhalten, dass sie dazugehören.”

Judith Lukacz aus Trier hat den Queer-Termin im Programmheft der Heilig-Rock-Tage entdeckt und ist gleich interessiert: „Ich bin dankbar, dass ich hier Ansprechpersonen vorfinde, denen ich meine Fragen stellen kann.” Auch Albert Bonert aus Osburg ist es wichtig, dass sich die Kirche mit dem Thema queer auseinandersetzt: „Die Kirche ist in allen Gesellschaftsschichten vertreten und damit auch in den Gruppen, die bisher an den Rand gestellt wurden. Aber gerade diesen Menschen muss man auch Platz in der Kirche geben.”

Mit der Aktion #OutInChurch hatten sich 125 Menschen, die bei der katholischen Kirche beschäftigt sind oder sich mit ihr verbunden fühlen, für „Eine Kirche ohne Angst” – so der Untertitel der Aktion – eingesetzt und sich öffentlich als schwul, lesbisch, bi-, trans- oder intersexuell geoutet.

Am heutigen Freitag um 20.30 Uhr geht es weiter mit dem queeren Programm der Heilig-Rock-Tage: Dann lädt das sredna-Team der Pfarrei St. Matthias zum queeren Nachtgebet in der Herz-Jesu-Kirche im Trierer Süden ein. Am Sonntag, 8. Mai, von 13 bis 18 Uhr gibt es ein queeres Pilgercafé im Schmit-Z Trier.