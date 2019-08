Kommunalpolitik : Heiligkreuzer Rat diskutiert Budget

Trier-Heiligkreuz (red) Der Ortsbeirat Heiligkreuz tagt am Montag, 12. August, in der Grundschule in der Rotbachstraße 21. Auf der Tagesordnug der Sitzung steht neben einer Einwohnerfragestunde auch die Verpflichtung von Ortsbeiratsmitgliedern.

