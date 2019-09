Trier/Schweich : Auch bei Regen geht’s in die Stadt zum Shoppen

Trotz Regens waren der internationale Markt an der Porta und die City gut besucht beim verkaufsoffenen Sonntag in Trier. Foto: Christiane Wolff

Trier/Schweich In Schweich gab’s bei der Aktion „Heimat shoppen“ für Kunden Sekt, Wein und Äpfel. Auch die Trierer hatten sich für den verkaufsoffenen Sonntag etwas einfallen lassen.

Während die Schweicher mit einem blauen Auge – oder besser: mit blauem Himmel – davonkamen, holten sich die Trierer nasse Füße. Denn am Freitag und Samstag, als der Schweicher Einzelhandel zu den Aktionstagen „Heimat shoppen“ einlud, hielt das Spätsommerwetter gerade noch so durch. Am verkaufsoffenen Sonntag in Trier dagegen tröpfelte es aus einem wolkenverhangenen Himmel. Trotzdem war die Trierer City gut gefüllt. Schließlich lockten die Geschäfte mit neuer Herbstware und Preisreduzierungen.