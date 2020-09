Gewerbe : Schweich lädt zu Hubertusmarkt ein

Heimat shoppen in Schweich. Foto: TV/Roland Morgen

Schweich Die Imagekampagne „Heimatshoppen“ startet am 11. September. Überraschungen sind garantiert.

(red) Lebendige Innenstädte sichern die Lebensqualität der Bürger. Die Einzelhändler in der Heimat sind viel mehr als nur „Versorger“, sie sind auch Arbeitgeber, Ausbilder, Eventmanager und Unterstützer von Vereinen, sagt der Gewerbeverband Schweich.

Zum dritten Mal startet nun die bundesweite Imagekampagne „Heimat shoppen“ auch in Schweich. In diesem Jahr bieten erstmals alle rheinland-pfälzischen IHKs die Aktion ab Freitag, 11. September, an.

Die Mitgliedsbetriebe des Gewerbeverbandes Schweich laden in dem Zusammenhang erstmalig zum Hubertusmarkt mit regionalen Spezialitäten ein – am Samstag, 12. September, auf dem Synagogenvorplatz, von 10 bis 18 Uhr. Die Mitgliedsbetriebe überraschen Kunden darüber hinaus mit besonderen Aktionen in den Geschäften.

Alle Vorgaben der aktuellsten Corona-Schutzverordnung des Landes Rheinland-Pfalz werden selbstverständlich umgesetzt, damit Standbetreiber und Besucher sicher vor Ansteckung sind. Der Markt findet im Freien statt.

„Wir organisieren einen Spezialitätenmarkt, der Produkte aus der Region anbietet,“ erklärt Carmen Moser, Vorsitzende des Gewerbeverbandes Schweich. „Im Herbst wird die Ernte eingefahren, in den Wäldern wird gejagt und alles kommt frisch auf den Tisch. Und man liebt die Dinge umso mehr, wenn man ihren Ursprung kennt.“

Es gebe viele Jäger in der Region und leckere Wildprodukte, die man den Kunden vorstellen möchte. Das Bedürfnis Lebensmittel zu kaufen, die vor Ort entstanden sind und deren Herkunftsquellen der Konsument gut nachvollziehen kann, wachse stark.

Das merke der Gewerbeverband auch in den Geschäften immer mehr. Moser: „Die Bürger hinterfragen, wie und wo ihre Lebensmittel angebaut werden und wünschen kurze Lieferwege. Nicht nur, damit die Ware sie frisch erreicht, sondern auch um die Umwelt zu schonen.“