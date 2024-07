Ein Italiener im Tälchen Ohne ihn läuft in Kommlingen fast nicht nichts: Warum Lorenzo Mastrocesare den Vorsitz des Heimatvereins abgibt

Ein Name wie aus einer italienischen Oper: Lorenzo Mastrocesare prägt nicht nur als Ortsvorsteher das Dorfgeschehen im Konzer Stadtteil Kommlingen mit, sondern seit 2005 auch als Vorsitzender des Heimatvereins. Der am luxemburgischen Konservatorium ausgebildete Sänger zieht auch sonst viele Sympathien auf sich. In der Trierer Big-Band „Quant“ singt er außerdem Swing und Jazz. Doch jetzt soll mit dem Amt des Vorsitzenden des Heimatvereins Schluss sein. Bei der Donatuskirmes übergab er das Amt an seine Nachfolgerin, die bisherige Schriftführerin Alexandra Manz.