Verkehr : Heinz-Tietjen-Weg bleibt einen Tag gesperrt

Trier (red) Die Fahrbahndecke des Heinz-Tietjen-Wegs am Theater Trier wird am Freitag, 5. Juli, instandgesetzt. Für den Vormittag sind Fräs- und Nebenarbeiten geplant. Am Nachmittag wird dann die neue Deckschicht eingebaut.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken