Das sagen Experten Heute billig, morgen teuer – lohnt es sich jetzt, Heizöl zu kaufen?

Nicht nur in Trier, sondern in ganz Deutschland beeinflusst die Inflation die Wirtschaft. Viele Menschen müssen deshalb beim Wocheneinkauf oder ähnlichem den Gürtel enger schnallen, weil die Preise für Brot und andere Produkte so hoch liegen wie nie zuvor. Konträre Entwicklungen gibt es jedoch bei den Preisen für Heizöl. Diese befinden sich momentan in einem Tief. Der flüssige Brennstoff ist so günstig wie zuletzt vor über einem Jahr.