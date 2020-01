Fernsehen : Helau und Majuu bei der Närrischen Pinnwand

Trier Das Pinnwand Fernsehen Trier hat seine Närrische Pinnwand im Schwulen- und Lesbenzentrum SCHMIT-Z aufgezeichnet. Unter anderem präsentierten sich das Trierer Stadtprinzenpaar Harald IIl. und Marion II. im Interview.

Die Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval, vertreten durch den ersten Vorsitzenden Andreas Peters, informierte darüber wie Weiberdonnerstag am Hauptmarkt sowie Rosenmontag in Trier gefeiert wird. Weitere Vereine präsentierten sich und teilten ihre Karnevalstermine mit. Die Solomariechen der Irscher Burgnarren begeisterten tänzerisch. Musikalisch sorgte Ralph Daniel für Stimmung mit seinem Tiger Song. Die Sendung wird am Montag, 27. Januar, um 21 Uhr im Ok54 ausgestrahlt.