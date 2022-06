Freizeit : Heldenwein lädt wieder nach Pölich ein: Fest vom 1. bis 3. Juli

Pölich Das Fest wird in neuer, offener Form organisiert. Der Vorverkauf für die Jahrgangsweinprobe läuft.

Das Fest startet am Freitag, 1. Juli, um 18 Uhr mit einer „Wilden Weinparty“ unter dem Motto „Verrückte Hüte“ bei freiem Eintritt. Die Jahrgangsweinprobe am Samstag, 2. Juli, von 16 bis 21 Uhr ist in diesem Jahr eine Art Laufweinprobe. Das heißt, die Teilnehmer können im genannten Zeitraum zu einer Startzeit ihrer Wahl in ihrer gewünschten Reihenfolge alle angebotenen Weine vor Ort probieren. Am Samstagabend ab 20 Uhr sorgt die Band eli & friends für Stimmung (Eintritt frei).