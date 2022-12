Arbeiten an den Feiertagen : Von Ehrenamtlichen und Einsamen – Wie Feuerwehrleute und Taxifahrer „zwischen den Jahren“ erleben

Trier/Bitburg Die Weihnachtstage und Silvester sind für Helfer und Menschen, die auf den Straßen unterwegs sind, besondere Tage. Was sie umtreibt.

Für Andreas Kirchartz ist der Einsatzdienst über die Feiertage, insbesondere Silvester, immer etwas ganz Besonderes. „Wir pflegen ein Miteinander, das über Kollegialität hinausgeht“, sagt der Feuerwehrchef und Leiter des Amtes für Brand-, Zivilschutz und Rettungsdienst der Stadt Trier. „Wir verbringen im Dienst 24 Stunden zusammen und gehen sprichwörtlich gemeinsam durchs Feuer. Feuerwehr ist wie eine zweite Familie.“

Am Jahresende sei in den zwei Wachen der Dienstbetrieb ein anderer als den Rest des Jahres. Die Wachabteilung sei zwar ständig in Bereitschaft, aber in den Werkstätten und der Verwaltung ruhe die Arbeit. „Man sitzt in den Bereitschaftsräumen gemütlich zusammen und kocht das Abendessen. „Gemeinsam kochen und essen ist sehr wichtig bei uns Feuerwehrleuten“, sagt Kirchartz.

Brände durch Feuerwerkskörper

Meistens sei es an Silvester eher ruhig – bis nach Mitternacht der Alarmgong ertönt. Dann geht es los. Den Großteil der Einsätze machten Brände durch Feuerwerkskörper, aber vor allem Rettungsdiensteinsätze wegen Verletzungen durch Böller aus – oder weil Leute viel zu viel Alkohol trinken würden. Je nach Wetterlage komme es zusätzlich zu Bränden, weil Feuerwerk unsachgemäß gezündet werde. „Um die vielen Einsätze überhaupt noch bewältigen zu können, haben wir zusätzliche Besatzungen im Dienst“, sagt Kirchartz. Unterstützt wird die Berufsfeuerwehr von den Ehrenamtlichen. „Dieses Jahr stehen an Silvester die Freiwilligen Feuerwehren Kürenz und Olewig bereit, um im Falle eines Falles so schnell wie möglich helfen zu können“, sagt der Trierer Feuerwehrchef.

Gefahrvolle Einsätze

Seit einigen Jahren seien die Einsätze an Silvester für die Feuerwehr und den Rettungsdienst allerdings gefährlicher geworden. „Wo uns früher anwesende Leute selbstverständlich unterstützt haben, wenn wir im Einsatz waren, kommt es nun häufiger vor, dass uns vor allem an Silvester Aggressivität entgegenschlägt“, sagt Kirchartz. „Es ist an Silvester kein Einzelfall, dass Notfallsanitäter gezielt mit Feuerwerkskörpern oder Flaschen beworfen werden.“ Gerade die Situation auf dem Hauptmarkt sei in den Jahren vor Corona grenzwertig gewesen. „Ein Einsatz mit der regulären Rettungsdienstkleidung war dort gar nicht mehr möglich. Für uns, die wir uns als Helfer für alle Menschen in Notlagen verstehen, ist es einfach nur frustrierend“, so der Amtschef.

Es mache ihn fassungslos, sehr traurig und auch wütend, „wenn wir helfen wollen und so behandelt und behindert werden“. Zumindest auf dem Hauptmarkt sollte es dieses Jahr ruhiger werden. Die Stadt hat dort ein Verbot für Feuerwerkskörper an Silvester ausgesprochen.

Mit Blick auf das kommende Jahr wünscht sich Kirchartz, dass „unsere Einsatzkräfte stets gesund von ihren oft sehr schwierigen Einsätzen zurückkommen. Und für unsere Stadt Trier wünsche ich mir ein ruhiges, friedliches Jahr 2023 ohne Katastrophen“.

Bernd Görgen, Dienstellenleiter des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) Trier betont, dass sich sein Team das ganze Jahr über für Hilfsbedürftige einsetze, und natürlich auch oder sogar besonders während der Feiertage. „Wir wollen alte Menschen, die einsam sind, erreichen“, so Görgen. „Wir kommen auch vorbei, wenn wir angefragt werden.“ Mit dem Bürgerbus können sie Menschen auch irgendwo hinbringen – etwa zur Apotheke oder einem oder einer Bekannten. „Für uns ist es wichtig, dass die Alten nicht in Vergessenheit geraten“, sagt Görgen.

Hilfe für Hochwassergeschädigte

Der ASB kümmert sich auch immer noch um die Hochwassergeschädigten – auch an den Weihnachtstagen hat er das getan. Die Unterstützungs- und Begegnungsstätte, die der ASB in Ehrang neben der katholischen Kirche eingerichtet habe, sei noch geöffnet. Es ist eine Anlaufstelle für Hilfesuchende. „Es können aber auch Menschen vorbeikommen, die einfach nur reden möchten“, sagt Görgen. „Die Probleme, die durch das Hochwasser entstanden sind, kommen erst nach und nach raus.“ Das können zum Beispiel kaputte Elektrogeräte sein. Der ASB könne neue besorgen. Viele Menschen würden aber nicht sagen, dass ihnen etwas fehlt oder es ihnen schlecht gehe. „Wir haben die Möglichkeit, den Alten zu helfen. Sie waren für uns da und auch wir werden alt werden“, so Görgen.

Kurioses Erlebnis eines Taxiunternehmers