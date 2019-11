Kolumne : Ich freue mich ...

„..., dass ich endlich auch mal bei ‚Ich freue mich ...’ mitmachen darf. Das freut mich sehr. Außerdem freue ich mich auf den 11. 11.“

Helmut Leiendecker ist bei der Sessionseröffnungsfete der Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval (ATK) am Montag, 11. November, auf dem Kornmarkt wieder in Doppelfunktion mit von der Partie: um 11.11 Uhr bei der Erweckung des Narrenzepters Wuppdus und später mit seiner Mundart-Rockband Leiendecker-Bloas. Außerdem für die musikalische Umrahmung der Freiluft-Fete (bis 16 Uhr) zuständig sind die Bitburger Band De Schouuten und DJane Rent a Sunshine (Sonja Storz). Leiendecker hat schon tags zuvor Grund zum Feiern: Am Sonntag wir er 67. (rm.)