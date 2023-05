Viele Rote Rosen Helmut Lotti singt Balladen für seine Fans

Jede Menge Rosen gab es am Abend für Helmut Lotti von weiblichen Fans aus dem Trierer Publikum. Etwas mehr als 600 Besucher hatten sich aufgemacht, um den bekannten belgischen Crossover- und Pop-Tenor in Begleitung vom „Helmut Lotti Orchester“ live in der Trierer Europahalle zu erleben. Helmut Lotti ist weit über die Landesgrenzen bekannt und gilt als erfolgreichster Sänger Flanderns. Über 13 Millionen Mal wurden die Tonträger des engagierten UNICEF-Botschafters bislang verkauft. Sie enthalten ein breites Musik-Spektrum: von Klassik, Pop über Latin, Swing & Jazz bis hin zu Liedern aus Afrika, Russland und jetzt eben auch Italien.