Kolumne : Ich freue mich ...

Herbert Schuhmacher. Foto: Roland Morgen

„..., in Trier zu wohnen, der schönsten Stadt in Deutschland. Ich war in meinem Leben viel und international unterwegs und immer happy, wenn ich nach Hause kam.“



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken