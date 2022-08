Justiz : Der Vize rückt an die Spitze des Gerichts

Zur Person

Heribert Kröger wurde ebenfalls in Trier geboren und trat 1991 als Richter auf Probe beim Verwaltungsgericht Koblenz in den rheinland-pfälzischen Justizdienst ein, wo er 1993 zum Richter auf Lebenszeit ernannt wurde. Im Jahr 1995 wechselte er an das Verwaltungsgericht Trier. Im Anschluss an eine Abordnung an das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz wurde er im Januar 2011 zum Richter am Oberverwaltungsgericht ernannt. Im Januar 2014 kehrte er als Vorsitzender Richter an das Verwaltungsgericht Trier zurück und wurde dort im Mai 2017 zu dessen Vizepräsidenten ernannt.