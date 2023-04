Straßenmusiker gegen Behörden Ärger um Straßenmusik in der Trierer Innenstadt

„Ich kann mir nicht vorstellen, dass auch nur ein Musiker in Kenntnis dieser Regeln einen Antrag stellt.“ So fasst Hermann Stute, Mitglied der „Running Wild Jazzband“, seine Meinung zu den Auflagen der Stadt Trier für Straßenmusik zusammen. Laut diesen müssen die Musiker für das Auftreten in der Fußgängerzone eine Pauschale von 25 Euro zahlen. Außerdem ist die Größe der Gruppen auf drei bis vier Personen begrenzt. Die maximale Spielzeit an einem Ort beträgt 45 Minuten und laute Instrumente wie Blechblasinstrumente oder Schlagzeug sind nicht erlaubt. Die Musiker dürfen außerdem keine eigenen Tonträger verkaufen. Wie der TV im August 2022 berichtete, versucht Hermann Stute bereits seit Jahren, diese Auflagen zu lockern. Damit hatte er bis dahin jedoch keinen Erfolg.