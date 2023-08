Defekte Toilette Unerwünschte Begegnungen am Hauptfriedhof: Warum das stille Örtchen am stillen Ort wochenlang für Ärger sorgt

Es waren oft sehr unangenehme Situationen für Frauen, die in den vergangenen Wochen das Toilettenhäuschen auf dem Trierer Hauptfriedhof aufgesucht haben. Details sollen an dieser Stelle nicht genannt werden, doch es kam zu „unliebsamen Begegnungen“ auf dem Damen-WC: Das, so schildert eine 69-jährige, regelmäßige Friedhofsbesucherin, werde auch von Männern genutzt, von denen manche „es nicht einmal für notwendig halten, die Tür hinter sich zu schließen“.