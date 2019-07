100. Geburtstag : Blumen vom OB zum 100. Geburtstag

Trier Die Triererin Herta Kiefer hat an ihrem Ehrentag zahlreiche Gäste bei sich zu Hause empfangen.

Herta Kiefer aus Trier-Mitte/Gartenfeld ist am Sonntag 100 Jahre alt geworden. Ihren Geburtstag konnte die Seniorin in ihrer eigenen Wohnung feiern, in die sich Freunde und Familie drängten, um ihr zu gratulieren. Unter den Gratulanten befand sich auch Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe mit einem großen bunten Blumenstrauß. Und dieser „nette junge Mann“ lud Herta Kiefer auch gleich zum 100. Geburtstag des Trierer philharmonischen Orchesters im Oktober zu einem Konzert ein. Herta Kiefer ist geistig fit. Man merkt ihr das Jahrhundert nicht an.