Stadtteilserie : Heute: Kürenz und Olewig

TRIER (jun/ik) Ein Blick vor­aus: Zu Be­ginn des Jah­res ha­ben vie­le Men­schen gu­te Vor­sät­ze – auch die 19 Orts­bei­rä­te in Trier neh­men sich für ih­ren Stadt­teil ei­ni­ge Pro­jek­te für das Jahr 2020 vor.

Der Trie­ri­sche Volks­freund hat nach den drei wich­tigs­ten im lau­fen­den Jahr ge­fragt und prä­sen­tiert die­se in ei­ner Se­rie. Fast al­le 19 Orts­vor­ste­her sind bisher zu Wort gekommen. In der letzten Folge äußern sich Ole Seidel, Ortsvorsteher von Kürenz und Petra Block, Ortsvorsteherin von Olewig zu den Fragen: Was wün­schen sie sich für 2020? Was sind die wich­tigs­ten Ent­wick­lun­gen? Wann wird es ein gu­tes Jahr für ih­ren Stadt­teil?