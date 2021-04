Kultur : Hexentanz im Livestream mit lokalen Bands und Kleinkünstlern

Trier Es ist nun schon mehr als ein Jahr her, dass Musiker, Schauspieler und Kulturschaffende jeglicher Art die Möglichkeit hatten, live vor einem größeren Publikum in Hallen, Konzertsälen und Arenen aufzutreten.

Am Freitag, 30. April, zeigen lokale Interpreten und Kleinkünstler, dass auch sie immer wieder in der Lage sind, im Geiste der Zeit kreative Lösungen und Angebote zu liefern. Am Freitag um 20.15 Uhr beginnt die kostenlose Onlineveranstaltung Hexentanz auf Twitch.tv, präsentiert von den Trierer Veranstaltern PRO Musik und Quarantechno. Den Auftakt machen die ehemaligen Rockbuster-Gewinner und Lokalmatadore von Graustufe West und ihre Vorband O Captain! My Captain! – mit einer Mischung aus Folk, Punk, New Wave und Synth Pop. Am Samstagabend beginnt um 20.30 Uhr der ausschließlich elektronische, zweite Teil der Veranstaltung mit aus den umliegenden Clubs bekannten Djs und Künstlern, wie Apollon, Floke und Pollux.