Krimskrams : Stöbern, Entdecken, Kaufen – Hier gibt es Flohmärkte in der Region

Trier/Bitburg/Wittlich Lange mussten die beliebten Trödelmärkte wegen Corona pausieren, jetzt können sich Besucher auf unentdeckte Schätze freuen. Wann und wo Schnäppchenjäger zuschlagen können, haben wir in einer Übersicht zusammengefasst.

Flohmärkte in der Stadt Trier

Flohmärkte im Landkreis Trier-Saarburg

Flohmärkte im Landkreis Bernkastel-Wittlich

Besucher können sich am Freitag, 27. August , auf Textilien, Kurz- und Haushaltswaren, Frühlingsdekorationen und Lebensmittelspezialitäten freuen. Der Markt hat von 10 bis 18 Uhr geöffnet und findet auf dem Parkplatz unterhalb der Weinbrunnenhalle in Kröv statt.

Drei Tage Kunsthandwerk mit Flohmarkt können Besucher von Freitag bis Sonntag, 27.-29. August, am Moselufer in Ürzig bewundern. Öffnungszeiten: 8 bis 17 Uhr .

In der Moseltalhalle in der Bahnhofsstraße in Piesport gibt es am Samstag, 28. August, von 7 bis 18 Uhr einen antiken Flohmarkt. Am darauffolgenden Sonntag hat der Markt von 11 bis 18 Uhr geöffnet.