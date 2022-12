Bildung : Warum es Schulsozialarbeit im Kreis Trier-Saarburg nun auch für Gymnasien und Förderschulen gibt

Es geht nicht immer harmonisch auf dem Schulhof und in den Klassenräumen zu. Schulsozialarbeiter helfen dabei, die täglichen Herausforderungen des Schulalltags zu meistern. Foto: picture alliance / dpa/Koen Van Weel

Trier/Trier-Saarburg Gewalt, Mobbing, persönliche Probleme oder einfach nur Stress mit Gleichaltrigen. Mit all diesen Dingen sind junge Menschen konfrontiert. Schulsozialarbeiter helfen dabei, diese Krisensituationen zu bewältigen. Im Landkreis Trier-Saarburg gibt es das bald auch flächendeckend in Gymnasien und Förderschulen. In der Stadt Trier geht man weiter einen anderen Weg.