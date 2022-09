Hilfe : “Sprache ist der Schlüssel zu allem“: Offene Ukraine-Sprechstunde der Ehrenamtsagentur bietet Unterstützung

Foto: TV/Laura Krabsch

Trier Seit Kriegsbeginn im Februar seien allein in den ersten drei Monaten mehr als 1000 Geflüchtete aus der Ukraine in Trier angekommen. Diese Menschen brauchen Hilfe, denn sie sprechen die Sprache nicht, was eine unüberbrückbare Hürde darstellt. Genau hier hilft die Ehrenamtsagentur. Die Ehrenamtlichen dolmetschen und übersetzen, um den Menschen in den verschiedensten Situationen unter die Arme zu greifen.