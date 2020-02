Benefizprojekt : Hilfe für Nick: Mehr als 10 000 Euro Spenden

Newel/Trittenheim Bei einer großen Benefiz-Weinprobe im Gemeindehaus Newel sind in Verbindung mit dem Erlös aus dem „lebenden Adventskalender“ insgesamt 10 150 Euro an Spenden zusammengekommen.

Peter Metzler bedankt sich nochmals bei allen Helfern und Sponsoren für die überwältigende Hilfsbereitschaft: „Alles, was an diesem Abend zum Verzehr angeboten wurden, ob Essen oder Trinken, wurde kostenlos zur Verfügung gestellt. Der Spendenerlös wurde persönlich an Uwe Heinsdorf übergeben. Alle an der Veranstaltung Beteiligten wünschen nur eines – dass Nick wieder gesund wird.“