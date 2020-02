Hilfsprojekt : Hilfe für Nick: Turnier in Mehring

Mehring (red) Die JSG Mittelmosel veranstaltet am Samstag, 29. Februar, auf dem Kunstrasenplatz in Mehring ein hochklassig besetztes C-Jugend-Turnier. Mit den Einnahmen wird die Aktion „Hilfe für Nick“ für den an einem Hirntumor erkrankten Nick Heinsdorf aus Trittenheim unterstützt.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mit dabei sind der aktuelle Tabellenführer der Rheinlandliga SV Eintracht Trier U 14, die Bezirksligamannschaft der SG 2000 Mülheim-Kärlich, der luxemburgische Erstligist FC Viktoria Rosport und Gastgeber JSG Mittelmosel Mehring.

Im Vorspiel treffen die C-Junioren der JSG Mittelmosel II um 11 Uhr auf JFV Hunsrück-Hochwald. Danach folgt das Blitzturnier der C-Junioren. 13 Uhr: SG 2000 Mülheim-Kärlich II – FC Viktoria Rosport. 13.40 Uhr JSG Mittelmosel Mehring – Eintracht Trier II. 14.20 Uhr SG 2000 Mülheim-Kärlich II – JSG Mittelmosel Mehring. 15 Uhr Eintracht Trier II – FC Viktoria Rosport. 15.40 Uhr: FC Viktoria Rosport – JSG Mittelmosel Mehring. 16.20 Uhr Eintracht Trier II - SG 2000 Mülheim-Kärlich.