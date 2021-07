Fluthilfe für Trier-Land : Erste Sachspenden in Kordel und Ralingen verteilt

Kordel/Ralingen So viele Menschen haben Sachspenden in der Gemeindehalle Aach abgeliefert, dass der Bedarf derzeit bei vielen Dingen gedeckt ist. Benötigt werden dagegen noch Schaufeln, Abzieher, Wäschekörbe, Hygieneartikel und Einmalhandschuhe.

Innerhalb weniger Stunden sei die Gemeindehalle Aach, in der Sachspenden für die Betroffenen des Hochwassers gesammelt wurden, voll gewesen, teilt die Verbandsgemeindeverwaltung Trier-Land mit. Die enorme Hilfsbereitschaft der Region habe die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer sehr beeindruckt. Am späten Freitagabend und am Samstagmorgen seien erste Hilfspakete gepackt und in die betroffenen Ortsgemeinden gefahren worden. Auch vor Ort in Aach wurden Hilfesuchende mit dem Nötigsten versorgt.